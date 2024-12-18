Подготовка украинских военных британскими инструкторами не прекратится даже после завершения боевых действий, – Хили

Украинских воинов будут продолжать обучать заграницей – независимо от развития ситуации с урегулированием полномасштабной войны, в том числе в случае прекращения боевых действий. Речь идет об операции Interflex, которой занимаются Королевские вооруженные силы Великобритании.

Видео дня

Об этом 18 декабря в Киеве заявил британский министр обороны Джон Хили в комментарии "Укринформу". Он пообещал, что подготовка воинов в рамках Interflex будет продолжаться по меньшей мере в течение следующего года.

"Я взял на себя обязательство, что Великобритания будет продолжать руководить подготовкой бойцов в рамках операции Interflex в течение всего 2025 года", – сказал Хили.

"Если даже боевые действия и прекратятся, ваша потребность в подготовке военных, в оборонной помощи, в солидарности и поддержке, которую Великобритания может предоставить вашей стране, никуда не исчезнет", – объяснил он.

Это поможет Украине быть более сильной и защищенной, добавил глава британского оборонного ведомства.

Операция Interflex – это начатая Лондоном обучающая программа, предназначенная для новобранцев Вооруженных сил Украины с небольшим военным опытом либо вообще без такового.

При поддержке 12 стран-партнеров Британия подготовила за два года более 40 тысяч военнослужащих Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также Джон Хили заявил, что сейчас слишком рано говорить о рассмотрении возможной отправки в Украину международного миротворческого контингента.

– По данным британской разведки, с февраля 2022 года РФ потеряла более 3600 танков и почти 8 тысяч единиц другой бронетехники в войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!