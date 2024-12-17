Разведка Британии оценила, сколько танков и бронемашин Россия потеряла в Украине и какие последствия это имеет

Страна-террорист Россия продолжает терять военную технику в ходе полномасштабного вторжения в Украину. С февраля 2022 года РФ потеряла более 3600 танков и почти 8 тыс. единиц другой бронетехники.

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Об этом говорится в отчете разведки Британии. Вместо этого оккупанты используют устаревшие военные машины советских времен.

"Потери российской военной техники в Украине продолжают увеличиваться. Это привело к использованию устаревшего и плохо обслуживаемого оборудования советских времен со стратегических складов. Бронетехника извлекается из хранилищ, модернизируется, где это возможно, и отправляется на передовую", – отмечается в сообщении.

В британской разведке добавили, что спутниковые изображения подтвердили сокращение бронетехники РФ на базах хранения танков в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года.

Напомним, украинские морские пехотинцы отразили мощную механизированную атаку врага на Курщине. Бой оккупантам дали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями Сил обороны Украины. В результате уничтожено 8 единиц техники, потери РФ в живой силе превысили два десятка военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время боестолкновений на фронте за прошедшие сутки отминусовали 1600 российских военных. В боях и в тылу войск РФ уничтожили 131 единицу их вооружения и военной техники. Такие данные о потерях оккупантов Генеральный штаб ВСУ обнародовал по состоянию на 17 декабря.

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