ВСУ обезвредили 1600 оккупантов и 15 бронемашин армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боестолкновений на фронте в минувшие сутки отминусовали 1600 российских оккупантов. В боях и в тылу войск РФ уничтожили 131 единицу их вооружения и военной техники.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле защитники обезвредили уже близко 765 110 личного состава российской армии и ее вооруженных формирований. Данные о потерях агрессора по состоянию на 17 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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