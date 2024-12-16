Рекорд с начала широкомасштабного вторжения: Силы обороны обезвредили самое большое количество автотехники РФ за сутки

Бойцы Сил обороны установили рекорд по количеству уничтоженной автомобильной техники российской оккупационной армии в течение одних суток с начала полномасштабного вторжения РФ. 14 декабря 2024 года украинские защитники уничтожили и подбили 181 автомобиль врага.

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Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ. Это максимальное поражение такого типа техники за сутки с 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что Силы обороны уничтожили и повредили на территории Украины вражеские грузовики разного назначения (логистический транспорт, в частности топливозаправщики) и легкую автомототехнику.

До этого наибольшие потери в автомобильной технике у войск России были зафиксированы 15 марта 2022 года. Тогда воины Вооруженных сил "отминусовали" у российских захватчиков 179 единиц автомобилей разного назначения.

Накануне в Генштабе сообщили, что в течение 15 декабря ВСУ отменили на фронте около 1070 оккупантов и уничтожили 164 единицы их военной техники и вооружения. Общие потери живой силы войск агрессора на нашей земле составляют 763 510 захватчиков убитыми и ранеными.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение двух последних недель (с 2 по 15 декабря) Силы обороны уничтожили три склада с боекомплектом и семь баз/штабов войск РФ на временно захваченных территориях Украины. Также отминусовали три вражеских склада с горюче-смазочными материалами.

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