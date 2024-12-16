У врага минус 13 объектов: украинские защитники устроили оккупантам новый сезон 'бавовны'. Карта

Защитники Украины продолжают устраивать мощную "бавовну" российским оккупантам на временно захваченных украинских территориях. В течение двух последних недель (с 2 по 15 декабря) вражеское войско потеряло по меньшей мере три склада с боекомплектом и семь баз или штабов.

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Карту "демилитаризации" российской армии опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Также у россиян стало меньше на три склада с горюче-смазочными материалами.

Взрывы гремели на Донетчине, Херсонщине, а также в Чечне, на Брянщине, в Таганроге:

– Грозный, Чечня – три попадания в базирование;

– Брянск – попадание в нефтебазу;

– Таганрог – два попадания в базирование;

– Орловская область – попадание в ГСМ;

– Пологовский район, Запорожская область – минус ГСМ;

– Богучар, Воронежская область – попадание в штаб;

– Енакиево, Донецкая область – минус БК;

– Маркино, Мариупольский район – минус БК;

– Макеевка, Донецкая область – минус штаб;

– Херсонский район – минус БК.

Кроме этого, украинские Военно-морские силы провели атаку морскими дронами на захваченные газовые платформы возле оккупированного Крыма, морскими дронами СБУ отработала по российским вертолетам и самолетам в Керченской бухте, а также в Краснодарском крае ГУР сожгли самолет Су-30 и три тепловоза.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 декабря пожар в городе Краснодар вывел из строя три локомотива российской железной дороги, а 11 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза.