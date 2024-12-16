У врага минус 13 объектов: украинские защитники устроили оккупантам новый сезон "бавовны". Карта
Защитники Украины продолжают устраивать мощную "бавовну" российским оккупантам на временно захваченных украинских территориях. В течение двух последних недель (с 2 по 15 декабря) вражеское войско потеряло по меньшей мере три склада с боекомплектом и семь баз или штабов.
Карту "демилитаризации" российской армии опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Также у россиян стало меньше на три склада с горюче-смазочными материалами.
Взрывы гремели на Донетчине, Херсонщине, а также в Чечне, на Брянщине, в Таганроге:
– Грозный, Чечня – три попадания в базирование;
– Брянск – попадание в нефтебазу;
– Таганрог – два попадания в базирование;
– Орловская область – попадание в ГСМ;
– Пологовский район, Запорожская область – минус ГСМ;
– Богучар, Воронежская область – попадание в штаб;
– Енакиево, Донецкая область – минус БК;
– Маркино, Мариупольский район – минус БК;
– Макеевка, Донецкая область – минус штаб;
– Херсонский район – минус БК.
Кроме этого, украинские Военно-морские силы провели атаку морскими дронами на захваченные газовые платформы возле оккупированного Крыма, морскими дронами СБУ отработала по российским вертолетам и самолетам в Керченской бухте, а также в Краснодарском крае ГУР сожгли самолет Су-30 и три тепловоза.
Как сообщал OBOZ.UA, 13 декабря пожар в городе Краснодар вывел из строя три локомотива российской железной дороги, а 11 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза.
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