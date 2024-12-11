В российском Брянске сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности армии Путина. Фото

В российском Брянске на днях возник пожар в железнодорожном депо. Огонь уничтожил два магистральных тепловоза, которые обеспечивали потребности российской оккупационной армии.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там намекнули, что огонь в депо вспыхнул не случайно, а захватчиков ждет еще немало подобных неприятностей.

Пожар бушевал в железнодорожном депо города Брянск 5 декабря. В огне сгорели два магистральных тепловоза, которые использовались для нужд российской военной логистики.

"Процесс загадочного уничтожения или выведения из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается. ГУР МО Украины напоминает, что за каждое военное преступление грядет справедливое возмездие", – намекнули на природу пожара в Брянске и обозримое будущее российских оккупационных войск в ГУР.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что в производстве российских БПЛА используются компоненты КНР и некоторых стран Запада. Так, в сбитых российских беспилотных самолетах "Молния" и "Феникс" найдены компоненты из Тайваня, а также США, Швейцарии, Нидерландов.