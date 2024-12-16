Более 1000 оккупантов и десятки единиц тяжелой техники: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали на фронте около 1070 военнослужащих оккупационной армии России. Кроме того, уничтожили 164 единицы ее военной техники и вооружения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 16 декабря, общие потери живой силы войск агрессора на нашей земле достигают 763 510 захватчиков убитыми и ранеными.

Накануне украинские воины обезвредили 29 боевых бронированных машин (всего 19 736), 23 артиллерийские системы (21 151), 12 танков (9563) врага.

С неба защитники приземлили 16 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 20 372), а на земле сожгли 82 единицы автомобильной техники и автоцистерн (31 480), две – спецтехники (3650) сил агрессора.

Всего от февраля 2022-го Силы обороны также уничтожили 2943 крылатые ракеты, 1256 РСЗО, 1025 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и одну подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение двух последних недель (со 2 по 15 декабря) Силы обороны уничтожили три склада с боекомплектом и семь баз/штабов войск РФ на временно захваченных территориях Украины. Также отминосовали три вражеских склада с горюче-смазочными материалами.

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