Подготовка воинов – сила государства: Зеленский показал, как учатся бойцы Нацгвардии. Видео

Президент Владимир Зеленский показал, как проходит обучение наших защитников Национальной гвардии. Гарант отметил, что подготовка бойцов должна быть на высшем уровне и приносить результаты.

Соответствующее видео он обнародовал в своем Telegram-канале 25 июля. Украинский лидер поблагодарил инструкторов и военнослужащих за защиту.

Детали

"Сильная подготовка наших воинов – это сила нашей армии и безопасность государства. Очень важно, чтобы это было профессионально и эффективно", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что обучение сочетает в себе подготовку экипажей танков и БМП, операторов ударных, разведывательных и логистических дронов. Бойцы Нацгвардии используют современные тренажеры и получают опыт в условиях максимально приближенных к боевым.

"Спасибо инструкторам, всем, кто работает с нашими защитниками и ответственно относится к этому. Благодарен всем нашим воинам за силу и защиту", – указано в сообщении.

Что предшествовало

Ранее украинский президент посетил наших военнослужащих, которые проходят реабилитацию после ранений на фронте. Зеленский вручил защитникам награды и поблагодарил за преданную службу.

Напомним, 24 июля во время встречи с журналистами, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич, гарант рассказал, что россияне пытаются прорваться на нескольких участках фронта, однако без успеха. Речь шла о Покровском и Сумском направлении, а также Днепропетровской области.

Также на встрече украинский лидер призвал европейских партнеров финансировать не только оружие, но и выплаты украинских бойцов, ведь именно они являются "живым оружием", которое защищает Европу. Для этого Украина нуждается ежегодно в $65 миллиардов.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский рассказал, что в Украине началось производство дронов-перехватчиков, над этим сейчас работают несколько компаний. Также решается вопрос с экспортом вооружения, в частности переговоры ведутся с рядом стран-партнеров.

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