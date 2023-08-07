Подняли на ноги спецслужбы Москвы: на могиле ликвидированного пропагандиста Татарского нашли загадочные квадрокоптеры – СМИ

Московские спецслужбы "встали на уши" из-за дронов, которые в российской столице находят в самых неожиданных местах. Один БпЛА на днях был найден на могиле ликвидированного несколько месяцев назад российского пропагандиста Владлена Татарского.

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Это уже вторая подобная находка на могиле "военкора", российские правоохранители пытаются установить, имеет ли дрон на месте захоронения "тайное значение". Об этом сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"Источник ВЧК-ОГПУ сообщил о неизвестных квадрокоптерах, заставивших поднять на уши спецслужбы Москвы. Один из них найден на могиле Владлена Татарского. Это второй случай за неделю, ранее, 3 августа на месте захоронения также был найден БПЛА", – пишет паблик.

"Довольно мощный дрон", по данным канала, был найден сотрудниками Росгвардии в ходе планового обхода территории Троекуровского кладбища в ночь на 5 августа. Он лежал на могиле колаборанта-пропагандиста Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский.

"Взрывных устройств рядом не было. Проводится расследование – кому понадобилось тащить БПЛА на могилу и не имеет ли находка какое-то тайное значение", – отмечено в сообщении.

Этот случай стал не единственным за последние дни.

"Еще один случай – директор проекта "Траст" банка по фамилии Бабкин столкнулся с квадрокоптером на Шмитовском проезде. Молодой человек ехал за рулем своего БМВ поздно вечером и не заметил, что над проезжей частью по ТТК в сторону центра движется дрон. Сильного удара не было – повреждения минимальные, однако о случившемся тут же сообщил в полицию", – рассказал паблик.

Также дрон нашли возле многоэтажки в Москве, на улице Волочаевской,13. Он висел на дереве на уровне третьего этажа.

"Его уже сняли и отправили на исследование, дело в том, что через дорогу напротив места обнаружения БПЛА находится НИИ Росрезерва, а это уже разговор про стратегическую безопасность", – отмечает паблик.

Напомним, 4 августа дроны атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. В результате атаки повреждения получил большой десантный корабль Северного флота РФ "Оленегорский горняк". Оккупантам удалось дотащить его до порта: после удара БДК потерял ход и сильно накренился в одну сторону.

Вечером того же дня в районе Крымского моста прогремели взрывы. Оккупанты также заявили об атаке дронов на российский танкер. С его помощью РФ доставляла топливо для своих войск в Сирии, за что он попал в санкционные списки США.