Поднялся черный дым: в оккупированном Крыму сообщают о 'хлопке' в районе нефтебазы. Видео

В оккупированном Крыму неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу. Происшествие произошло в Феодосии.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. На опубликованных кадрах видно дым, поднимающийся над городом.

По данным канала, произошел пожар на территории нефтебазы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что поздно вечером 11 сентября в пабликах страны-агрессора и на временно оккупированных украинских территориях началась настоящая паника из-за атаки рекордного количества украинских ударных дронов. Под атакой были оккупированные части Донбасса, а также Ростовская и Брянская области и далее – Смоленская, Тверская, Псковская, Воронежская и Ленинградская области включительно.

