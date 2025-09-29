Поднялся черный дым: в оккупированном Крыму сообщают о "хлопке" в районе нефтебазы. Видео
В оккупированном Крыму неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу. Происшествие произошло в Феодосии.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. На опубликованных кадрах видно дым, поднимающийся над городом.
По данным канала, произошел пожар на территории нефтебазы.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что поздно вечером 11 сентября в пабликах страны-агрессора и на временно оккупированных украинских территориях началась настоящая паника из-за атаки рекордного количества украинских ударных дронов. Под атакой были оккупированные части Донбасса, а также Ростовская и Брянская области и далее – Смоленская, Тверская, Псковская, Воронежская и Ленинградская области включительно.
