'Запуски продолжатся до утра': в России истерика из-за атаки рекордного количества украинских ударных дронов. Видео

Поздно вечером 11 сентября в пабликах страны-агрессора и на временно оккупированных украинских территориях началась настоящая паника из-за атаки рекордного количества украинских ударных дронов. Считается, что под атакой оккупированные части Донбасса, а также Ростовская и Брянская области, и дальше – Смоленская, Тверская, Псковская, Воронежская и Ленинградская область включительно.

Россияне считают, что украинцы запустили "запланированное количество более 100 единиц" беспилотников и "запуски будут продолжаться до утра". Также агрессоры ожидают уже под утро "пуски крылатых ракет из авиации" и удары ракетами "Нептун".

Так или иначе, в Смоленской области уже массово жалуются на взрывы. Губернатор области Василий Анохин сообщает, что "в южной части города работает система ПВО".

Местные жители рассказывают о как минимум пяти "взрывах с яркими вспышками". Зафиксировано попадание в "Лукойл", то ли АЗС, то ли другое предприятие топливного гиганта России.

Осторожно! Во всех видео обсценная, то есть настоящая русская речь!

Как сообщал OBOZ.UA из собственных источников в Главном управлении разведки, в результате взрывов в российской Пензе были поражены магистральный нефтепровод и региональный газопровод. Оба обеспечивали деятельность военных объектов страны-агрессора, задействованных в войне против Украины.

В течение августа было поражено 60 целей в РФ, всего украинские дроны атаковали более 67 тысяч объектов врага. В то же время Силы обороны вернули контроль над территорией в 58 квадратных километров.

