Было четыре взрыва: в российской Пензе выведены из строя еще два газопровода – ГУР

В результате взрывов в Пензе в РФ утром 8 сентября выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов. Поражены два газопровода, которые обеспечивали деятельность военных объектов страны-агрессора, задействованных в войне против Украины.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. "На России в результате взрывов выведены из строя еще два газопровода", – сказал собеседник в ведомстве.

Детали операции

По словам источника, в понедельник, 8 сентября, в результате серии взрывов в Пензе выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов .

По меньшей мере четыре взрыва прогремели в Железнодорожном районе города около четырех утра.

В результате две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование.

Кроме того, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.

Власти прикрылись "учениями"

Через несколько часов после взрывов местные СМИ с целью скрыть истинные причины ЧП, заявили о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами РФ.

Власти призвали россиян сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах, которая распространялась в местных пабликах.

Оба пораженных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов страны-агрессора России, задействованных в полномасштабной войне против Украины, рассказали источники OBOZ.UA.

Что предшествовало

В ночь на 7 сентября в результате атаки дронов Сил обороны Украины были повреждены по меньшей мере два резервуара на нефтестанции "Второво" в Пенкино Владимирской области РФ. Этот объект транспортировал дизельное топливо в Московский кольцевой нефтепродуктопровод.

Тогда же Силы спецопераций ВСУ во взаимодействии с местными силами сопротивления провели операцию на Ильском НПЗ в Краснодарском крае РФ. В результате там был уничтожен комплекс первичной переработки нефти, обеспечивающий функционирование всего завода.

А в результате ракетных ударов 3-4 сентября полностью остановился Славянский НПЗ в Краснодарском крае. На территории произошли пожары, было повреждено оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский 8 сентября заявил, что в течение августа было поражено 60 целей в РФ, всего украинские дроны атаковали более 67 тысяч объектов врага. В то же время Силы обороны вернули контроль над 58 кв. километрами территории.

