Уничтожен основной объект: появились детали спецоперации ССО на Ильском НПЗ в России

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в ночь на 7 сентября во взаимодействии с силами сопротивления "Черная искра" провели операцию на Ильском НПЗ в Краснодарском крае РФ. В результате уничтожен комплекс первичной переработки нефти, который обеспечивает функционирование всего нефтеперерабатывающего завода.

О проведенной операции сообщила пресс-служба Сил спецопераций. "Из искры возгорится пламя". Специальные действия на стратегическом НПЗ врага", – говорится в публикации.

На видео: пожар на Ильском НПЗ в ночь на 7 сентября

Уничтожен основной объект Ильского НПЗ

Как рассказали в ССО ВСУ, ночью воины подразделения во взаимодействии с центром сопротивления в Краснодарском крае "Черная искра" провели специальные действия на Ильском НПЗ имени А. А. Шамара.

В два часа ночи благодаря четко спланированным действиям подразделениями ССО и представителями "Черная искра" был уничтожен основной объект, который обеспечивает функционирование целого НПЗ, а именно ЕЛОУ-AT-6, говорится в сообщении.

ЕЛОУ-AT-6 – комплекс первичной переработки нефти мощностью 6 млн тонн сырой нефти в год.

Эта установка осуществляет обезвоживание и обессоливание сырой нефти, а затем ее разгонку на фракции для получения различных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, пояснили в ССО.

Спецназовцы также пообещали новые "сюрпризы" для оккупантов:

"Враг неизбежно и в дальнейшем будет нести потери за свою агрессию, а мы готовим новые нестандартные сюрпризы!"

Ильский НПЗ – под огневым поражением

Ночью в РФ заявили об атаке дронов на Ильский НПЗ, на объекте вспыхнул пожар. В оперштабе Краснодарского края заявили, что обломки БПЛА упали в Северском районе на территории завода, из-за чего загорелась одна из технологических установок.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар и сообщили, что на Ильском НПЗ зафиксированы многочисленные попадания. В ведомстве отметили, что объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов армии РФ.

Под удар также попали места дислокаций личного состава и склады ВС России.

Кроме того, в ночь на воскресенье Силы беспилотных систем ВСУ поразили объекты нефтепровода "Стальной конь" в Найтоповичах Брянской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в течение суток 6 сентября Силы обороны обезвредили 970 оккупантов. Также были уничтожены десятки единиц вражеской техники.

