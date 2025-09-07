ВСУ отминусовали еще 970 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 6 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 970 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 088 150 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 11 бронемашин и 42 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 163 танк, 23 254 ББМ и 32 516 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1481 единиц реактивных систем залпового огня и 1217 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 341 вертолет и 56 817 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3686 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 61 054 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3961 – специальной техники.

Напомним, воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины работают на Донетчине – на участке, где российские захватчики пытаются прорваться к границам Днепропетровской области. Наши защитники срывают планы агрессора и уничтожают врага.

Как писал OBOZ.UA, Институт изучения войны в сводке за 5 сентября заявил, что Силы обороны Украины достигли локальных успехов на Покровском и Северском направлениях, а также на участке Константиновка – Дружковка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!