Бойцы ГУР уничтожили группу военных РФ, которые хотели прорваться на Днепропетровщину. Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
2,9 т.
Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины работают на Донетчине – на участке, где российские захватчики пытаются прорваться к границам Днепропетровской области. Наши защитники срывают планы агрессора и уничтожают врага.

Ярким видео боевой работы 6 сентября поделилась в YouTube пресс-служба ГУР МО. На ролике запечатлены удары, которые по противнику наносили воины-разведчики "Братства" из состава "Спецподразделения Тимура".

Video Preview

Что известно о задании, которое выполняло "Братство" в Донецкой области

В ведомстве рассказали, что оккупанты пытались пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях для накопления сил и дальнейших атак на украинские позиции. Для этого враг использовал тактику малых групп.

"Бойцы ГУР МО Украины сорвали планы м*сковитов", – написала пресс-служба.

Спецназовцы атаковали здания, которые служили армейцам Путина укрытиями. Поражения наносили с помощью FPV-дронов. Противник понес потери в живой силе.

"Оккупанты, которые выжили после ударов украинских дронов, были демилитаризованы штурмовиками "Братства", – сообщили представители ГУР.

