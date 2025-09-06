Вооруженные силы Украины продолжают успешные операции на нескольких ключевых направлениях Донбасса. Украинские войска достигли заметных результатов на Покровском и Северском направлениях, а также на участке Константиновка – Дружковка.

Такие данные приводит Институт изучения войны (ISW). Украинские силы продолжают удерживать стратегические позиции и достигать локальных успехов.

Продвижение на Покровском направлении

Украинские силы продвинулись западнее населенного пункта Уютное, который расположен к северо-востоку от Покровска. Подполковник Алексей Бельский, представитель группировки "Днепр", опроверг видео, которые якобы демонстрировали попытки российских военных проникнуть в город через канализационные коммуникации. По его словам, диаметр труб в этом районе составляет около 60 см, что делает такие попытки физически невозможными.

Российские войска пытались захватить Красный Лиман, но контроль над населенным пунктом не установили. Противник продолжает наносить удары по украинским путям обеспечения, однако из-за логистических проблем вынужден привлекать отдельных солдат для переноса боеприпасов на передовые позиции.

Ситуация на Константиновском и Северском направлениях

На участке Константиновка – Дружковка украинские войска также достигли успехов. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в западной части Катериновки к югу от Константиновки. Кроме того, украинские войска продолжают удерживать Владимировку к юго-западу от Дружковки.

Российские войска проводили наступательные операции на разных направлениях: к востоку от Константиновки в районе Ступочек и Предтечино, на юго-восток и юг от нее в районах Дыловка, Щербиновка, Клебан-Бык и других. Однако значительного продвижения противнику достичь не удалось, а украинские силы сохраняют контроль над стратегическими позициями и контратакуют в нескольких местах.

Давление России на Донбассе

Российские войска продолжают наступательные действия на северо-восток, восток и юго-восток от Доброполья, пытаясь прорвать украинские позиции в районах Кучеров Яр, Вольное, Шахово, Новый Донбасс и Заповидное. Украинские войска успешно удерживают Заповедное и продолжают контратаковать в близлежащих населенных пунктах.

Стоит отметить, что, по данным ГУР МО, на сегодняшний день страна-террорист Россия удерживает на территории Украины около 700 тыс. оккупантов. Речь идет об общей численности военных вместе с другими службами. Основная часть вражеских сил сконцентрирована в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит наступательные действия на Покровском направлении. Враг сконцентрировал там значительные силы – до 100 тысяч личного состава.

