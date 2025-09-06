На сегодняшний день страна-террорист Россия удерживать на территории Украины около 700 тыс. оккупантов. Речь идет об общей численности военных вместе с другими службами.

Основная часть вражеских сил сконцентрирована в Донецкой области. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Российский контингент

По информации украинской разведки, общая численность оккупационной армии РФ на территории Украины вместе с силами поддержки и спецслужбами насчитывает около 700 тыс. военных.

Юсов подчеркнул, что основная группировка российских войск сосредоточена в Донецкой области. По его словам, такое распределение свидетельствует о приоритетном направлении действий российской армии.

В то же время представитель Главного управления разведки отметил, что северокорейские военные пока отсутствуют на территории Украины. Войска КНДР сосредоточены сейчас в России.

"Сейчас около 700 тысяч (российский войск в Украине, – прим. ред). Это вместе со всеми силами поддержки. Эта цифра учитывает силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию", – сообщил Юсов.

Что предшествовало

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский недавно заявил, что страна-террорист Россия продолжает усиливать военное присутствие на фронте, делая ставку на численное превосходство. По его словам, за последний год ряды армии РФ пополнили более 440 тысяч контрактников.

Кроме того, в июне Сырский назвал то же самое количество оккупантов, о котором говорили в разведке. Главнокомандующий ВСУ отмечал, что РФ сосредоточила в Украине около 700 тыс. захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит наступательные действия на Покровском направлении. Враг сконцентрировал там значительные силы – до 100 тысяч личного состава.

