'Россия готовит наступление': Зеленский рассказал, на каком направлении фронта ситуация самая сложная

Россия готовит наступательные действия на Покровском направлении. Враг сконцентрировал там значительные силы – до 100 тысяч личного состава.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 29 августа. Он рассказал о ситуации на фронте.

Глава государства назвал Покровское направление самым угрожающим на сегодня.

Зеленский о ситуации на фронте

"Ситуация, что касается фронта, у нас более-менее нормальная, контролируемая. Покровское направление – самое серьезное сегодня. Накопление, концентрация врага там есть до 100 000, это то, что есть на утро. Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем", - отметил президент.

По его словам, на Харьковщине и Донетчине продолжаются активные боевые действия.

"Врагу там сегодня непросто", – отметил президент.

Зеленский отметил, что вблизи Купянска наши защитники проводят достаточно успешные поисковые действия, уже уничтожено 30 ДРГ врага, обнаруженные Силами обороны.

На Сумском направлении украинские защитники вытесняют врага, на Запорожском – ситуация остается стабильной.

"Запорожье – изменений нет. В принципе там опасно из-за того, что они накапливают свои десантные силы и эта группировка у них достаточно большая", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что ситуация на Днепровщине контролируемая.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продвинулись в районе Покровска Донецкой области и на западном направлении Запорожской области. Несмотря на то, что российская армия несет значительные потери, она все же продолжает двигаться вперед малыми пехотными группами с применением БПЛА. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что геолокационные данные подтвердили продвижение украинских войск в Новоэкономичном, что к северо-востоку от Покровска. В то же время российские подразделения продвинулись в южной части самого города и к северу от Лысовки.

