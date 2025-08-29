Украинские войска продвинулись в районе Покровска и на западе Запорожской области: анализ ISW. Карта

Украинские военные продвинулись в районе Покровска Донецкой области и на западном направлении Запорожской области. При этом российская армия несет значительные потери, но продолжает двигаться вперед малыми пехотными группами с применением БПЛА.

Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что геолокационные данные подтвердили продвижение украинских войск в Новоэкономичном, что к северо-востоку от Покровска. В то же время российские подразделения продвинулись в южной части самого города и к северу от Лысовки.

Ситуация в районе Покровска

Российские военные блогеры заявили о захвате ряда населенных пунктов к северу и востоку от Покровска, но в Институте изучения войны эти данные подтвердить не смогли:

оккупанты заявили, что продвинулись в Новом Шаховом (к северу от Покровска); Заповедном, Веселом и Красном Лимане (все к северо-востоку от Покровска);

продвинулись к северу от Веселого и Мирнограда (немного восточнее Покровска) и в центральной части Родинского (к северу от Покровска);

российские войска продвинулись на южную Петровку, восточное Рубежное и вблизи Золотого Колодца (все к северу от Покровска), а также на юго-восток Грузского и на западное Шахово (оба к северо-востоку от Покровска).

Кроме этого, российские оккупанты атаковали населенные пункты возле самого Покровска:

на северо-восток от Покровска вблизи Золотого Колодезя, Кучеров Яр, Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Сухецкое, Владимировка, Красный Лиман и Маяк;

на восток в направлении Мирнограда, Проминь и Балагань;

на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки, Сухого Яра и Даченского;

на юго-запад от Покровска вблизи Звериного, Котлиного, Удачного и Молодецкого 27 и 28 августа.

Связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что Новоэкономичное остается спорной "серой" зоной, а украинские войска контратаковали вблизи южной Николаевки (к востоку от Покровска).

В ВСУ рассказали о тактике россиян

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что российские войска продолжают наступление малыми пехотными группами, пытаясь обустраивать склады оружия вдоль маршрута продвижения. Украинские беспилотники наносят удары по таким объектам.

Офицер украинской бригады добавил, что командование РФ активно привлекает завербованных заключенных, используя их как "солдат-камикадзе" для прорыва обороны на Покровском направлении. По его словам, в России не обеспокоены использованием таких сил для достижения тактических успехов, поскольку их функция заключается в том, чтобы исследовать украинскую оборону на наличие слабых мест и продвигаться к украинским укрытиям или окопам, прежде чем уничтожать позиции рюкзаком, полным взрывчатки.

Также в ISW сообщили, что российские блогеры заявляют об ударах российской авиации по Мирнограду и активном применении дронов. В частности, операторы группы AirNomads, "Рубикона", 30-й мотострелковой бригады и подразделений ДНР атакуют позиции украинских войск в районе Мирнограда, Покровска и Доброполья.

При этом аналитики отметили, что Россия не оставляет своей цели по полному захвату Луганской и Донецкой областей с последующим продвижением на Харьковщину и Днепропетровщину.

Бои на Запорожском направлении

28 августа российские силы активизировали наступательные операции на нескольких участках Запорожского фронта, но значительных успехов не достигли. В ISW сообщили, что основные бои шли в районе Новопавловки и Великомихайловки.

По данным аналитиков, враг пытался продвинуться возле Новопавловки, атакуя вблизи Горехового, Новоукраинки, Филии и Грушевского. В то же время российский военный блогер признал, что под контролем оккупантов находится только южная часть Филии, что противоречит заявлениям Минобороны РФ о якобы полном захвате поселка.

На Великомихайловском направлении бои шли возле Поддубного, Александрограда, Андровки-Клевцово и Лесного. Также обстрелы и атаки зафиксированы в районах Воскресенки, Малиевки, Камышевахи и Сичневого. Несмотря на интенсивность боев, россиянам не удалось продвинуться. Сообщается, что возле Камышевахи действует 69-я отдельная бригада прикрытия Восточного военного округа РФ.

Бои продолжаются и на южном направлении Запорожья. 28 августа российские войска атаковали вблизи Темировки к северо-востоку от Гуляйполя. В то же время на западе Запорожской области зафиксированы перемещения обеих сторон.

Геолокационные данные от 27 августа подтвердили продвижение украинских сил в южной части Приморского, расположенного к северо-западу от Орехова. Однако, по оценкам ISW, это произошло не в последние сутки. В то же время россияне закрепились в южной части населенного пункта вдоль Приднепровской железной дороги. Украинские аналитики также сообщают о захвате войсками РФ Плавней и железнодорожной станции Приморское.

Представитель украинской бригады на Запорожском направлении заявил, что российские войска накапливают резервы, перегруппировываются и проводят разведку. Враг преимущественно передвигается ночью небольшими группами, значительно активизировал использование беспилотников и начал наносить удары по антеннам украинских дроновых позиций.

По словам военного, это может быть признаком подготовки России к более масштабной операции. Однако аналитики прогнозируют, что новое наступление не будет сопровождаться массовым применением тяжелой техники, ведь украинские дроны и дистанционное минирование весной 2025 года нанесли оккупантам серьезные потери в бронетехнике.

На направлении активно работают операторы российских дронов. В частности, сообщается о деятельности подразделений 291-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 38-й мотострелковой бригады РФ. Они осуществляют удары по украинским позициям в районах Орехова и смежных населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Украина вместе с иностранными партнерами нарабатывает стратегию возвращения временно оккупированных Россией территорий, в том числе и Крыма. У Киева есть видение на 10-15 лет вперед, как это сделать.

