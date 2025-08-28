Украина имеет видение на 10-15 лет вперед, как вернуть оккупированные территории – Минобороны

Украина вместе с иностранными партнерами нарабатывает стратегию возвращения временно оккупированных Россией территорий, в том числе и Крыма. У Киева есть видение на 10-15 лет вперед, как это сделать.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк на Четвертом Международном форуме Экспертной сети Международной Крымской платформы. Он рассказал о планах Украины вернуть Крым и другие временно оккупированные территории в будущем.

Гаврилюк отметил, что Россия превратила Крым в свою мощную военную базу.

"У нас есть направления и видение, как вернуть оккупированные территории Украины. У нас есть видение на 10-15 лет вперед, как двигаться и куда развиваться", – сказал заместитель министра.

В то же время по его словам, несмотря на международную помощь и поддержку только украинцы будут решать проблемные для нашего государства вопросы. За нас никто этого делать не будет.

"Нас могут поддерживать в решении наших проблем, но никто не пойдет на фронт воевать никто, кроме украинцев", – сказал представитель Минобороны.

Он отметил, что Украине нужно получить и удерживать преимущество в Черном море. А сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавсредств трудно осуществлять, потому что россияне приняли меры.

"Мы должны также понимать, что Крым сегодня превратился в колоссальную, мощную военную базу РФ. Там находится огромное количество военных", – добавил Гаврилюк.

Что предшествовало

В сентябре 2022 года страна-агрессор Россия объявила о незаконной аннексии четырех украинских областей, включая территории, находящиеся под контролем Украины. Такие действия россиян противоречат официальному признанию независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза.

По некоторым данным, российский диктатор Путин готов прекратить агрессию против Украины только в том случае, если украинские войска полностью выйдут с территории Донецкой области. Сейчас в регионе продолжаются ожесточенные боевые действия. Также диктатор РФ обещает не нападать больше на Украину.

Напомним, в военной разведке Великобритании подсчитали, что для захвата 100% территории четырех аннексированных областей путинской армии понадобится более четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп назвал оккупацию Крыма "ключом для полномасштабной войны". Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме они изучали карту с обозначением ситуации на поле боя. По словам Зеленского, весомая часть разговора касалась Крыма, который был обозначен "самой большой проблемой".

Глава государства заявил, что по мнению Трампа, Крым стал "ключом для полномасштабной войны", и если бы тогда президент США Барак Обама не предоставил эту возможность, и Путин не оккупировал Крым и частично Донбасс, то он не начинал бы полномасштабную войну.

