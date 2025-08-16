Сколько времени потребуется РФ для оккупации Донбасса и юга Украины: прогноз разведки Британии

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что настаивает на реализации своих максималистских целях в войне против Украины. Военный преступник требует вывода украинских войск из четырёх международно признанных украинских областей: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Для захвата 100% территории четырёх этих областей путинской армии потребуется более четырех лет. Об этом сообщили в военной разведке Великобритании.

Прогноз российского наступления

В британской разведке отметили, что исходя из темпов постепенных наступлений России на полях сражений к 2025 году, российским войскам потребуется ещё примерно 4,4 года, чтобы захватить всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Исходя из среднего ежедневного уровня потерь России, ещё 4,4 года войны приведут к дополнительным потерям российских военнослужащих (убитых и раненых) примерно в 1 930 000 человек. Это в дополнение к примерно 1 060 000 потерь, которые Россия уже понесла с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Что предшествовало

В сентябре 2022 года страна-агрессора Россия объявила о незаконной аннексии четырех украинских областей, включая территории, находящиеся под контролем Украины. Такие действия россиян противоречат официальному признанию независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза.

Напомним, бойцы 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановили продвижение противника на Покровском направлении. За последние трое суток на этом участке фронта украинские военные зачистили от врага целый ряд населенных пунктов.

Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!