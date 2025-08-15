Враг потерял технику и оружие: военные сообщили о зачистке шести сел возле Доброполья

Бойцы 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановили продвижение противника на Покровском направлении. За последние трое суток на этом участке фронта украинские военные зачистили от врага целый ряд населенных пунктов.

Речь идет о населенных пунктах Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец. Об этом говорится в заявлении "Азова" в Telegram.

Контратаки возле Доброполья

В ходе поисково-ударных действий украинские военнослужащие зачистили ряд сел возле Доброполья. В результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе.

По данным "Азова", в результате операции были уничтожены 271 оккупант, еще 101 захватчик получил ранения. Также военнослужащим удалось взять в плен 13 российских военных.

Кроме того, враг потерял значительное количество техники и вооружения. В частности, уничтожены и повреждены один танк, две боевые бронированные машины, 37 единиц авто и мототехники и три пушки.

Операция будет продолжена

В "Азове" подчеркнули, что проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается. Защитники отметили, что успех был достигнут благодаря слаженным и скоординированным действиям.

