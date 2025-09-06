ВСУ отминусовали еще 960 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 5 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 960 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 087 180 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка и 39 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11161 танков, 23243 ББМ и 32474 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1480 единиц реактивных систем залпового огня и 1217 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 341 вертолета и 56523 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3686 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 60950 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3957 – специальной техники.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили катер российских оккупантов на побережье Черного моря. Кроме техники, уничтожены и ранены захватчики из состава воздушно-десантных войск противника.

Как ранее писал OBOZ.UA, недавно украинские бойцы провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее оккупировали российские войска. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!