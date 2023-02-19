Подождали, пока россияне соберутся вместе: украинские военные метко попали в оккупантов в Луганской области. Видео

Украинские защитники в Луганской области ярко уничтожили российских захватчиков. Для максимального эффекта они дождались, пока русские солдаты соберутся вместе в одном здании, и только тогда нанесли прицельный удар.

Видео дня

Видео ликвидации оккупантов показали в Telegram Луганской областной военной администрации. Отличную работу проделали бойцы из 92-й отдельной механизированной бригады.

Напомним: накануне издание BBC сообщило, что потери российских оккупантов на фронте ежедневно увеличиваются – за первую половину февраля армия РФ потеряла в пять раз больше солдат, чем обычно. Это, вероятно, объясняется тем, что Россия начала наступление на Донецком направлении. Примечательно, что это только данные, которые предоставляют открытые источники, поэтому можно заключить, что реальные цифры еще выше.

Как свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки воины Сил обороны Украины "демилитаризовали" на фронте 590 российских военнослужащих. Всего с начала войны на украинской земле нашли смерть уже 142 860 захватчиков из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– почти за год полномасштабной войны против Украины потери российских сил составили около 200 тысяч военных. Такую цифру 18 февраля озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен;

– украинский военный Андрей на псевдо "Скиба" рассказал, как использует "свадебные" дроны DJI Mavic 3 ("язык") для уничтожения российских захватчиков. На счету 23-летнего защитника Украины уже около 500 военных путинской армии.

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