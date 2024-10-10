"Подпадает под юрисдикцию": в МУС сказали, что могут расследовать роль Беларуси в депортации детей из Украины

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге может начать расследование возможного участия Беларуси в депортации украинских детей, несмотря на то, что эта страна не является подписанткой Римского устава. Такие преступления подпадают под юрисдикцию МКС, поскольку были совершены на территории Украины.

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Об этом сказал спикер МКС Фади эль Абдалла, передает "Радио Свобода". Он пояснил, что если похищение ребенка произошло на территории Украины, то для расследования не имеет значения, куда его отвезли – в Россию или другую страну.

"То есть независимо от того, привезли ли детей в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины", – сказал Абдалла.

Издание напомнило, что правозащитники уже обращались к МУС с призывом провести расследование относительно роли Беларуси в похищении Россией украинских детей. По их данным, сотни детей из Украины были принудительно вывезены в РБ, где их "перевоспитывают", чтобы они выступили против своей родины.

Отметим, что из Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ по октябрь 2023 года, в Беларусь вывезли по меньшей мере 2442 ребенка. К этому причастны провластные структуры республики, утверждается в расследовании Радио Свобода. В детских лагерях РБ маленьким украинцам промывают мозги по советским стандартам.

По официальным данным украинских властей, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали около 20 тысяч детей. Это только те случаи, которые удалось зафиксировать официально. Правозащитники утверждают, что речь может идти о сотнях тысяч детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва официально передала в Офис прокурора МУС материалы о совершении представителями режима Александра Лукашенко преступлений против человечности. Эти преступления были совершены как на территории самой Беларуси, так и на территории стран-участниц Римского устава.

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