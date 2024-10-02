Подписано соглашение: американская компания планирует производить боеприпасы Switchblade 600 в Украине

Американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинским партнером о локализации производства боеприпасов Switchblade 600 в Украине. Соглашение было заключено во время состоявшегося в Киеве Международного форума оборонных индустрий.

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Украинскую компанию-подписанта не называют из соображений безопасности. Об этом сообщает портал "Милитарный".

Как сообщил старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения барражирующих ударных систем AeroVironment Брет Хаш, сотрудничество с украинской компанией будет проходить поэтапно.

На первом этапе предусмотрена поставка подсистем для боеприпасов, после чего будет постепенно происходить интеграция и локализация производства. Этот процесс планируется совершенствовать с течением времени, чтобы повысить эффективность и качество продукции.

Ожидается, что договор будет окончательно согласован в течение девяти месяцев после получения согласия правительства США. По предварительным прогнозам, производство может достигнуть нескольких тысяч единиц Switchblade 600 в год.

Украинские военные уже используют эти барражирующие боеприпасы в боевых действиях, в частности для поражения дорогостоящих и сложных целей, таких как российские системы противовоздушной обороны "Панцирь" и "С-300".

Брет Хаш отметил, что украинские защитники используют Switchblade 600 гораздо эффективнее, чем предполагалось в начале разработки. Сначала это оружие предназначалось для поражения движущихся целей и нерегулярных боевых действий, однако украинцы адаптировали его для борьбы с дорогостоящими объектами противника.

Есть некоторые впечатляющие видео в открытых источниках. На мой взгляд, действительно важно то, что хотя это и противотанковая ракета, та самая, что используется в Javelin, она не применяется в Украине против танков. Россияне могут регулярно заменять танки. Но они не могут заменить дорогостоящие системы противовоздушной обороны, потому что для работы с электроникой есть ограниченное количество технических специалистов", – сказал Брет Хаш.

AeroVironment также работает над упрощением эксплуатации боеприпасов, учитывая отзывы украинских военных подразделений. Хотя некоторые из них высказывали разные мнения относительно эффективности, компания убеждена, что улучшить результат можно с помощью тренировок, которые нужно проводить непосредственно в Украине.

В настоящее время, согласно американской политике, подготовка украинских операторов проводится за пределами страны, в частности в Польше. Однако AeroVironment пытается получить разрешение на проведение тренировок непосредственно в Украине, что позволило повысить уровень квалификации военных и оперативно реагировать на их потребности.

"Мы пытаемся лоббировать в нашем правительстве, чтобы получить разрешение для инструкторов приезжать в Украину. Сейчас у меня есть несколько человек, но они не могут учить. Они могут только слушать и получать обратную связь. Я думаю, что это будет иметь большое значение, если мы упростим процесс", – добавил Брет Хаш.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина будет производить собственное оружие на подземных заводах. Кроме соображений безопасности, одна из причин такого решения – задержка поставок военной помощи.

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