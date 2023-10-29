Подразделение Shadow показало, как очищает землю от оккупантов на Авдеевском направлении. Видео

Защитники Украины не дают врагу осуществить желаемые наступления на Авдеевском направлении. Любые продвижения оккупантов и техники там пресекают адским огнем.

На уничтожение живой силы в ход идут FPV-дроны. Кадры такой ликвидации захватчиков показало подразделение Shadow в Facebook (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Украинская аэроразведка зафиксировала нескольких оккупантов, которые шли по тропе где-то под Авдеевкой.

Бойцы подразделения Shadow, специализирующегося на выявлении целей, корректировке артиллерии и проводящие "демилитаризацию" захватчиков с помощью дронов-камикадзе, совершили несколько сбросов по врагам.

В результате прицельной "бавовны" российские солдаты "прилегли отдохнуть" на украинской земле, так и не достигнув места назначения.

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"А вы знали? Сбросы все еще в моде, особенно когда грязнодупые мигрируют одними и теми же тропами. Авдеевское направление. Работаем дальше", – прокомментировали защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики показали неудачную попытку прорыва врага на Авдеевском направлении. Артиллерия ВСУ разбила колонну российской бронетехники вместе с живой силой у села Красногоровка.

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