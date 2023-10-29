Украинская аэроразведка показала неудачную попытку прорыва оккупантов на Авдеевском направлении. Видео
Российские оккупанты не прекращают попыток окружить Авдеевку. Во время одного из многочисленных штурмов россияне колонной бронетехники попытались прорвать украинскую оборону в районе села Красногоровка на Авдеевском направлении.
Однако благодаря слаженной работе артиллеристов нескольких бригад колонна была разбита, а оккупанты бежали пешком. Разгром зафиксировали аэроразведчики 31 отдельной механизированной бригады ВСУ, видео опубликовано на странице подразделения в Facebook (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Работает артиллерия 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Благодаря слаженным действиям удалось разбить колонну оккупантов, которые пытались прорвать нашу оборону у села Красногоровка. Приближаем победу!" – отмечено в сообщении.
На снятых аэроразведчиками бригады кадрах видно, что около двух десятков единиц бронетехники едут через поле в направлении позиций украинских воинов. В этот момент по ним начинает работать артиллерия. Часть "брони" горит, часть – пытается развернуться и убежать, однако сделать это оккупантам мешают точные удары, продолжающие "выкашивать" колонну.
Чтобы спастись, часть захватчиков выскакивают из подбитой бронетехники и начинают убегать пешком.
Напомним, ранее в сети показали, как выглядит сейчас Авдеевка. Россияне продолжают уничтожать город и его мирных жителей постоянными бомбардировками и обстрелами. В настоящее время в населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего дома.
При этом в городе остаются около 1600 мирных жителей, которые по тем или иным причинам отказываются эвакуироваться.
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