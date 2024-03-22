Как ученик Сталина-Гитлера военный преступник Путин ДНЕПРОГЕС с УКРАИНЦАМИ взрывал.

Сегодняшняя бомбардировка российской орды страны-террориста военного преступника Путина Днепрогэса и убийства жителей Запорожья слишком напоминает о временах 2 мировой войны

Далее текст на языке оригинала

18 серпня 1941 року Запоріжжя струсонув потужний вибух, який підірвав греблю Дніпрогесу і затопив переважну більшість острова Хортиця та прилеглих районів. Як стверджують історики, внаслідок цього злочину загинуло близько 100 тисяч людей, серед яких майже 80 тисяч - мирні мешканці Запоріжжя і прилеглих сіл. Попри тотальну радянську пропаганду і брехню, правда очевидна - Дніпрогес підірвали за вказівкою вчителя Путіна кривавого Сталіна. Як згадував начальник інженерного управління Південного фронту полковник Арон Шифрін, вони отримали шифрограму за підписами Сталіна та начальника Генштабу Шапошнікова:

"У випадку крайньої потреби дозволяється здійснити підрив Дніпрогесу". Для цього із Москви транспортними літаками було доправлено 20 тонн толу. Сталінські підривники без попередження місцевої влади, військових та місцевих мешканців заклали вибухівку в греблю. Про масштаби трагедії можна прочитати у книзі "Запорізький рахунок у Великій війні 1939-1945 років".

Нацисти під проводом Гітлера відновили роботу ГЕС наприкінці 1942 року, поставивши турбіни Siemens, а вже в у 1943 році під час відступу знову підірвали частину греблі. Дніпрогес відновив свою роботу в 1950 році.

Путін вирішив повторити злочини колишніх союзників, а згодом ворогів Гітлера і Сталіна вже в 2024 році.

Принагідно хочу ще раз звернутися до істориків та журналістів:

ми зобовʼязані написати і розповісти ПРАВДИВУ ІСТОРІЮ Другої світової війни та показати всі ЗЛОЧИНИ, які Гітлер та і Сталін вчинили, та водночас показувати світу героїзм і трагедію УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ в цей період. Без розуміння історії ВСІХ злочинів Московщини-Росії-СРСР проти України та українського народу світ не зрозуміє реальної цивілізаційної загрози для ВСІХ від російської орди варварів, вбивць і мародерів.