Подвозит боеприпасы и эвакуирует раненых: ВСУ получат на вооружение наземный роботизированный комплекс 'Гимли'. Фото

Вооруженные силы Украины получили новый наземный роботизированный комплекс "Гимли", который поможет бойцам в самых сложных условиях. Министерство обороны официально допустило его к использованию, и теперь эта беспилотная платформа будет работать на передовой, выполняя широкий спектр задач.

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В частности, она может эвакуировать раненых, транспортировать боеприпасы, имущество и даже производить огненное поражение врага. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны линейку наземных роботизированных комплексов "Гимли"", – говорится в сообщении.

"Гимли" может эвакуировать раненых, подвозить боеприпасы, транспортировать имущество и даже наносить огненное поражение врагу. Благодаря бесшумному электродвигателю он остается малозаметным, а компактные размеры позволяют легко транспортировать его в любую точку боя. Полного заряда аккумулятора хватает на несколько часов непрерывной работы, что делает его надежным помощником для военных.

Кодификация этого комплекса Министерством обороны означает, что он официально станет частью оснащения ВСУ. Роботизированные системы, такие как "Гимли", открывают новые возможности для автоматизации боевых задач и повышают эффективность военных операций.

Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства. Это мощная версия хорошо известного FPV-дрона "Гром" – одного из самых результативных украинских БПЛА.

Также сообщалось, что парк военной техники Сил обороны Украины пополнил вездеход "Улитка". Наземный роботизированный комплекс является полностью украинской разработкой. Он имеет небольшие размеры, "Улитка" легко транспортировать на автоприцепе.

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