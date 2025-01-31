ВСУ получат на вооружение БПАК 'Громило' украинского производства: что о нем известно. Фото

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства. Это мощная версия хорошо известного FPV-дрона "Гром" – одного из самых результативных украинских БПЛА.

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Об этом сообщило Минобороны Украины со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. "Громило" может применяться для поражения боевой техники, полевых укрытий врага и его живой силы.

Этот мощный FPV-дрон можно применять как днем, так и ночью. Также "Громило" малоуязвим к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Технические характеристики

БПЛА "Громило" оснащен 10-дюймовой рамой из композитных материалов и усиления батареей, что позволяет дрону нести на себе больше веса и поражать цели даже под действием средств РЭБ. Боевая комплектация дрона – до 3.5 кг.

Время развертывания комплекса – 5 мин, а дальность полета дрона – 20 км.

Кроме этого "птичка" имеет:

АКБ 20000 mAh;

Камеру светочувствительную ("день/ночь") или тепловизионную;

Радиосвязь ELRS или CROSSFIRE;

Видеосвязь 1,3 ГГц или 5,8 ГГц;

Мощность VTX от 1,6 Вт;

Бесколлекторные двигатели.

Как сообщал OBOZ.UA, финская компания разработала для Украины новый ударный беспилотник Steel Eagle ER, стреляющий пулями. Этот дрон способен наносить точные и мощные удары по живой силе и технике противника.

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