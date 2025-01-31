ВСУ получат на вооружение БПАК "Громило" украинского производства: что о нем известно. Фото
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства. Это мощная версия хорошо известного FPV-дрона "Гром" – одного из самых результативных украинских БПЛА.
Об этом сообщило Минобороны Украины со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. "Громило" может применяться для поражения боевой техники, полевых укрытий врага и его живой силы.
Этот мощный FPV-дрон можно применять как днем, так и ночью. Также "Громило" малоуязвим к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.
Технические характеристики
БПЛА "Громило" оснащен 10-дюймовой рамой из композитных материалов и усиления батареей, что позволяет дрону нести на себе больше веса и поражать цели даже под действием средств РЭБ. Боевая комплектация дрона – до 3.5 кг.
Время развертывания комплекса – 5 мин, а дальность полета дрона – 20 км.
Кроме этого "птичка" имеет:
АКБ 20000 mAh;
Камеру светочувствительную ("день/ночь") или тепловизионную;
Радиосвязь ELRS или CROSSFIRE;
Видеосвязь 1,3 ГГц или 5,8 ГГц;
Мощность VTX от 1,6 Вт;
Бесколлекторные двигатели.
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