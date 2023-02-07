''Поезд никуда не едет'': на Луганщине партизаны устроили огненный ''сюрприз'' оккупантам. Видео

Украинские партизаны уничтожили на Луганщине оборудование автоматизированного управления железной дорогой. Они совершили поджог в глубоком тылу врага, на участке железнодорожного сообщения Ровеньки – Антрацит, по которому оккупанты перебрасывали свои силы в горячие точки.

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Об этом 7 февраля рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он также опубликовал видео с пылающей техникой (размещено внизу новости).

"Поезд никуда не едет. Луганские партизаны держат в напряжении рашистов. На этот раз наши патриоты подожгли шкаф управления железной дорогой", – написал руководитель Луганщины в своем Telegram-канале.

Глава ОВА уточнил, что оборудование оккупантов было уничтожено в районе поселка Ясеновский.

"И БК не поедет, и "мобики" тоже… Хорошо горело. Слава партизанам!" – отметил Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной части Луганщины "Гиацинт" захватчиков наехал на их же мину. Инцидент произошел в 7 км от города Сватово.