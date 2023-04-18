Поездка на Донбасс, совещание в Полтаве и разговор со спикером Конгресса: Зеленский подвел итоги дня

18 апреля Владимир Зеленский посетил Авдеевку Донецкой области. Кроме того, президент заглянул и в Полтаву для проведения совещания.

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Об этом глава государства заявил в вечернем обращении к украинцам. Также Зеленский отметил и проведение разговора со спикером Конгресса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сегодня, 18 апреля, Владимир Зеленский прибыл на Полтавщину для проведения совещания.

"Провел совещание по ситуации на Полтавщине. Обсудили важные вопросы: безопасность и социально-экономическую ситуацию в регионе, готовность военных подразделений к выполнению задач. Также заслушали информацию об оперативной ситуации в регионе", – заявил президент.

Кроме того, сегодня, 18 апреля, глава государства прибыл с визитом в Авдеевку, Донецкая область.

"Утром был в Донецкой области, в нашей Авдеевке. Трудно видеть то, что российские террористы сделали с этим городом… И уважение каждому нашему воину, всем украинцам и украинкам, которые уже 419 дней и 9 лет сдерживают и постепенно уничтожают это российское зло", – прокомментировал поездку президент.

Он также заявил, что вручил награды украинским солдатам и офицерам.

"5-я отдельная артиллерийская бригада, морпехи 35-й, 36-й отдельных бригад, десантники 79-й отдельной бригады, воины 110-й отдельной механизированной бригады… 501-й отдельный батальон морской пехоты… Отдельная президентская бригада… вам за службу! И благодарю всех за шевроны, которые вы мне дали сегодня: это действительно почетно. Спасибо, ребята!" – сообщил Зеленский.

Также президент сообщил, что он провел разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

"Важно, что ни дня не теряем в общении с нашими партнерами. И именно отсюда из Полтавы провел разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Поблагодарил за неизменную двухпартийную поддержку. Только после поездки на передовую проинформировал господина Маккарти о том, что происходит сейчас на фронте, о наших оборонных потребностях и возможностях. Затронул вопрос F-16, дальнобойного оружия, дополнительной артиллерии и трибунала по агрессии России против нашего государства", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Авдеевке Донецкой области. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности, а также вручил награды бойцам.

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