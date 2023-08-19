Погиб смертью храбрых: в боях за Украину отдал жизнь радиотелефонист из Полтавщины

Бахмутский котел продолжает оставаться самой горячей точкой противостояния российской агрессии. Еще один воин сложил голову за неприступную для захватчиков крепость, им стал житель села Сидоряче Полтавской области Вячеслав Авдеев.

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Трагическое известие сообщили в Котелевской общине. Тело героя в ближайшие дни будет возвращено домой, чтобы быть захороненным с почестями.

Погибший служил радиотелефонистом 1 стрелкового взвода 3 стрелковой роты 1 стрелкового батальона воинской части А 0409. Ему навсегда останется 33 года.

"Вячеслав погиб смертью храбрых 17 августа 2023 во время обстрела из ствольной артиллерии со стороны вооруженных сил Российской Федерации вблизи населенного пункта Миньковка Бахмутского района Донецкой области, защищая свободу и независимость Украины", – написали в эпитафии.

Вечная память и слава герою!

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное издание The New York Times, ссылаясь на официальных представителей США, написала, что армия РФ потеряла более 300 тыс. солдат в войне против Украины. Общие потери сторон оцениваются до полумиллиона человек.

Однако заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что цифры потерь среди украинских военных Украина не разглашает. Это государственная тайна, которая требуется ВСУ для достижения результатов на фронте.

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