Погиб в день своего 25-летия: на Донбассе оборвалась жизнь младшего командира подразделения 72-й ОМБр 'Черные Запорожцы' Сергея Иконникова. Фото

Еще один воин Украины погиб на фронте. Командир подразделения 72 ОМБр "Черные Запорожцы" и помощник депутата Киевсовета Сергей Иконников ушел в вечность в день своего 25-летия.

Его жизнь оборвалась на Донбассе. Иконников был самым молодым командиром подразделения 72-й ОМБр Об этом сообщает пресс-служба политсилы "Европейская солидарность" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Воин погиб на угледарском направлении во время вражеского штурма. В своем последнем сообщении на странице Facebook Сергей обнародовал фото огромной воронки от российского снаряда и написал, что продолжаются тяжелые бои, поэтому совсем не до праздников.

"День, который должен быть особенным, но в то же время стал самым сложным днем за последние месяцы. В такой ситуации абсолютно не к своему 25-летию, поскольку пид*ры лезут и лезут. Облегчение лишь от того, что даже такой воронки не хватит, чтобы все их тела последних дней забрасывать. Мы со своей стороны держимся. Очень сложно, но держимся...", – отметил воин.

Видео дня

Экс-президент Украины Петр Порошенко отреагировал на смерть героя: "Как больно… несправедливо, когда идут совсем юные парни. Еще вчера мы поздравили Serhiy Ikonnikov с его 25-летием в мессенджере. Сообщения остались непрочитанными… В тот день он только успел написать в фейсбуке бои ожесточенные, а враг лезет и лезет. Никогда праздновать… В свой день рождения Сергей пошел на щите. До сих пор не могу в это поверить… Слава Герою. Отомстим уродам".

Друзья называют героя настоящим патриотом.

"Активист "Солидарной Молодежи", партиец "ЕС", магистр права, отстаивал страну на улицах, а после 2020 года защищал ее и в правительственных стенах. Уже 24 февраля 2022 года все изменилось – взял в руки оружие. Сначала – 206 батальон, Киевщина. – обучение. Далее Восток", – пишут друзья Сергея на странице "Солидарной Молодежи".

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Соледарском направлении погиб 23-летний боец "Эдельвейс" Владислав Сыпко из Кривого Рога. Молодой защитник служил в ВСУ и до полномасштабной войны – в зоне ООС, он мечтал о настоящей любви.

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