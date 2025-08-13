Погиб во время эвакуации раненых: отдал жизнь за Украину военный из Запорожской области

Украина продолжает терять своих Героев на несправедливой войне. 2 августа 2025 года, вблизи населенного пункта Новополь Волновахского района Донецкой области, во время эвакуации раненых с поля боя, погиб военный из Пологовского района Запорожской области Владимир Бирюк.

Печальную весть сообщили в Гуляйпольской городской территориальной громаде. Погибшему Герою навсегда 55 лет.

Что известно о погибшем военном

Отмечается, что Владимир родился 20 марта 1970 года. Учился в селе Новогригорьевка. Впоследствии в Полтавской школе-интернате. После окончания учебы поступил в ПТУ города Запорожье, где получил специальность электрика. С 1988 по 1991 годы проходил службу в Военно-морском флоте.

Вернувшись к гражданской жизни, работал электриком, а затем занимался единоличным хозяйством. После начала российской агрессии в 2014 году Владимир на волонтерских началах помогал ВСУ. А именно ремонтировал технику.

В первые месяцы полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды Сил обороны. Служил в составе территориальной обороны, защищал Украину на Запорожском, Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

Был награжден знаками отличия "За доблесть", "За образцовую службу", медалью ветерана войны и отличием от командования.

Ранее сообщалось, что на Новопавловском направлении фронта, отражая штурм оккупантов, погиб молодой воин Вадим Порощук из города Гнивань Винницкой области. Мужчину мобилизовали в армию в конце этой весны, он был гранатометчиком.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа была официально подтверждена гибель защитника Романа Гречуха из Ивано-Франковской области, который две недели считался пропавшим без вести. Военному было всего 22 года, его жизнь оборвалась в боях в Донецкой области.

