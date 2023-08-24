Погибла через два дня после двадцатилетия: на Донбассе отдала жизнь в боях за Украину младшая сержантка

В Летичеве в Хмельницкой области простились с 20-летней младшей сержанткой Вооруженных сил Украины Инной Нявкевич. Она отдала жизнь в боях за Украину на Донбассе. У девушки остались родители и сестра.

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Об этом рассказала родственница защитницы Лилия Гуцал, сообщает "Суспільне". Инна погибла через два дня после своего двадцатилетия – 15 августа 2023 года ей исполнилось 20 лет, а 17 августа 2023 года ее не стало (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

"Она еще не успела завести семью, она просто шла к своей мечте – Инна хотела стать военным офицером. И она к нему шла. Никто не мог на нее повлиять: ни бабушка, ни дедушка, ни родители. И она всегда говорила: я так довольна, что я, пусть будет тяжело, но я, очень довольна и очень благодарна своим родителям, за то, что дали возможность ей исполнять свою мечту", – сказала Гуцал.

По ее словам, девушка подписала контракт с ВСУ, когда ей исполнилось 18 человек.

"По окончании школы Иннусе исполнилось всего 17 лет. Она должна была подождать еще год, чтобы подписать контракт. Ужасная полномасштабная война застала ее в зоне боевых действий военных. Она вырвалась из этого ада вместе с собратьями. Но, видно, судьбу не обмануть. И нашей девочки не стало", – сказала родственница.

Более сотни человек пришли попрощаться с Инной Нявкевич в ее родной дом.

"Она всегда была положительной, она никогда ничего не боялась, она так была самоуверенна в себе. Но я всегда за нее боялась, однако никогда этого не говорила. Я всегда ее поддерживала", – рассказала подруга Виктория.

В последний путь защитницу провели почти все ее одноклассники.

"С первых дней, когда мы за нее волновались, поддерживали, говорим: ты же такая молоденькая, она говорит: как? Нет. Сейчас у нас здесь уже не возраст решает. И я должна быть. И она же с первых дней под Волновахой была . Только новости узнаешь: как там наша Иннуся? Иннуся – молодец. Иннуся – держится. Инна так сильна духом она была", – рассказала классная руководительница Елена Сеник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа в Черкасской области простились с украинским военным Александром Постоенко. Герой погиб 18 августа в Донецкой области во время наступательных действий ВСУ;