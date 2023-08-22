Погиб смертью храбрых: в Черкасской области простились с воином, жизнь которого оборвалась во время наступления в Донецкой области. Фото

В понедельник, 21 августа, в Екатеринопольской общине Черкасской области попрощались с украинским военным Александром Постоенко. Герой погиб 18 августа в Донецкой области во время наступательных действий ВСУ.

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Печальное известие сообщили в Facebook Екатеринопольского территориального общества. Боец был родом из села Новоселицы.

"Сочувствуем всей громадой по поводу тяжелой и невосполнимой потери семье, друзьям, побратимам погибшего бойца... Разделяем жгучее горе, общее для всех", – отметили в общине.

Напомним, 21 августа в Хмельницкой области также провели в последний земной путь своего Героя – Вадима Гилевича, погибшего на фронте. Жизнь 27-летнего защитника, из которого почти десять лет связана с войском, оборвалась в Запорожском направлении.

В 2014 году парня призвали в ряды Вооруженных сил Украины и с тех пор проходил военную службу: сначала срочную, затем по контракту. За этот период воин был отмечен многими грамотами и благодарностями, награжден почетным нагрудным знаком начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ "За образцовость военной службы второй степени".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на фронте в Украине погиб молодой воин ВСУ Евгений Митин из Херсонской области. Юноша присоединился к рядам сил обороны после окончания срочной службы;

– также на фронте погиб младший сержант ВСУ Роман Матрущенко из Ирпенской общины в Киевской области, который стал в защиту страны с первых дней полномасштабной войны. Жизнь командира боевой машины оборвалась во время штурма вражеских позиций в Донецкой области.