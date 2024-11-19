Погибли мать и два сына: появились новые данные о жертвах удара России по Глухову. Фото

Российская террористическая армия продолжает наносить целенаправленные удары по жилым домам, убивая целые семьи. В Глухове Сумской области жертвами путинских террористов стали мать и двое ее сыновей.

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Женщине было всего 43 года, ее детям – 7 и 20 лет. Об этом сообщает Telegram-канал "Кордон.Медіа".

По состоянию на 14:00 известно о 12 убитых мирных жителях, среди который двое детей. Одним из погибших несовершеннолетних оказался 7-летний Никита.

Также российские террористы отобрали жизнь у его мамы Татьяны и 20-летнего брата Василия.

"В собственном доме погибли 43-летняя Татьяна и ее сыновья: 7-летний Никита и 20-летний Василий. Совсем скоро Никите должно было исполниться 8 лет, но жизнь мальчика оборвалась из-за атаки России", – говорится в сообщении.

Путинские войска атаковали многоэтажку в Глухове поздно вечером 18 ноября. Для совершения теракта оккупанты использовали дроны-камикадзе Shahed. Вследствие атаки в городе прогремело два мощных взрыва.

Напомним, оккупационные войска РФ вечером 18 ноября атаковали "Шахедами" Глухов в Сумской области, в городе прогремели взрывы. Путинские террористы ударили дронами в многоэтажку. Вследствие теракта 12 человек погибли, еще как минимум 13 людей были ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский теракт против мирных жителей Украины. Глава государства подчеркнул, что удар по общежитию в Глухове только подтверждает подлинные намерения диктатора Владимира Путина.

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