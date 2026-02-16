Погибли мирные жители: сообщено о подозрении командованию Черноморского флота, причастному к ударам по Украине

Правоохранители сообщили о подозрении командующему и начальнику штаба Черноморского флота РФ по делу ракетного удара по Львову 6 июля 2023 года. Атака была спланирована как часть целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре и объектам культурного наследия.

В результате обстрела погибли девять человек, значительным разрушениям подверглась историческая часть города. Об этом сообщает офис Генерального прокурора в Telegram-канале.

К организации ракетной атаки причастно командование Черноморского флота РФ. Речь идет об адмирале и вице-адмирале, которые, по версии прокуроров, принимали решение о планировании и реализации удара по гражданским целям на западе Украины.

По материалам уголовного производства, обстрел осуществлялся крылатыми ракетами морского базирования 3М-14 "Калибр". Пуски выполнялись с подводных и надводных кораблей в Черном море.

Одной из определенных целей стала плотная жилая застройка Львова, что свидетельствует об осознанном характере атаки на гражданское население.

Отдельное внимание следователи уделяют факту повреждения объектов культурного наследия. В результате удара пострадали 17 памятников архитектуры местного значения, расположенных в пределах буферной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове.

Действия подозреваемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантов в международный розыск, а также продолжается установление других представителей военного и политического руководства РФ, причастных к отдаче приказов.

С начала полномасштабной агрессии России в Украине повреждено или разрушено 1685 объектов культурного наследия. В рамках соответствующих уголовных производств подозрение уже сообщено 16 лицам. Документирование таких преступлений рассматривается как ключевой элемент доказательной базы для национальных судов и международных механизмов правосудия.

