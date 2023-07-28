Погибло более полусотни животных, ранен человек: оккупанты обстреляли 15 поселков на Сумщине

Оккупационные войска России в четверг, 27 июля, обстреляли девять приграничных с РФ громад в Сумской области, под огонь врага попало 15 населенных пунктов. В Белопольской громаде оккупанты уничтожили ферму, там погибло более 50 животных.

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А в Юнаковской громаде захватчики попали в жилой дом и ранили одного человека. Об этом сообщили на Facebook-странице Сумской областной военной администрации.

Всего на протяжении дня враг совершил 19 обстрелов региона из артиллерии и минометов, было зафиксировано 87 взрывов.

По Белопольской громаде оккупанты трижды ударили из миномета и шесть раз обстреляли поселки ствольной артиллерией. Кроме того, что противник убил пол сотни животных, также поврежден трансформатор.

В Юнаковской громаде был зафиксирован минометный обстрел, атаки из САУ и артобстрел. После ударов произошло возгорание пшеничного поля, поврежден частный жилой дом. Ранения получил один человек.

Кроме того, в Новослободской громаде оккупанты повредили ЛЭП, а в Хотинской – частный жилой дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля стало известно, что власти Сумской области приняли решение об эвакуации населения, проживающего на территории до пяти километров от границы с Россией и Беларусью. Эта необходимость вызвана увеличением угрозы со стороны агрессивных соседей и рисками нового наступления.

Позже глава ОВА сказал, что эвакуация не будет принудительной. Жители региона сами будут принимать решение о выезде.

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