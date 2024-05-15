Пограничники-аэроразведчики уничтожили два танка, из которых оккупанты совершали обстрел окрестности Волчанска. Видео
На севере Харьковской области, где продолжается наступление российских оккупационных войск, Силы обороны продолжают наносить им потери. Так, воины Госпогранслужбы с помощью БПЛА уничтожили два танка врага.
С помощью этой техники оккупанты обстреливали окрестности Волчанска. Видео уничтожения вражеской военной техники было обнародовано на официальном Telegram-канале ГПСУ в среду, 15 мая.
Пилоты разведывательных БПЛА преследовали вражескую технику до места стоянки и при первой же возможности нанесли огневое поражение.
"Наши разведывательные БПЛА обнаружили два вражеских танка, которые осуществляли обстрел Сил обороны на окраине Волчанска. Сопровождая их и следя за ними к месту стоянки было в дальнейшем нанесено поражение ударными дронами и уничтожено", – рассказал аэроразведчик ГПСУ "Хмара".
Военный отметил, что на севере Харьковской области "продолжаются меры по сдерживанию врага".
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла. В то же время, ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окраин Волчанска.
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