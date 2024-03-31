Пограничники поймали четырех украинцев, которые шли на прорыв Тисы с надувной лодкой

Украинские пограничники продолжают регулярно задерживать граждан, которые пытаются незаконным способом покинуть пределы страны. Очередная группа беглецов попалась при попытке проникнуть на территорию Венгрии.

Уклонисты выбрали реку Тису для преодоления границы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По информации пограничников, четверых мужчин, которые несли с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 метрах от границы. Стоит отметить,что задержанные не скрывали своих намерений незаконно добраться до Венгрии.

Также мужчины рассказали украинским пограничникам, что за организацию своего "тура" каждый из них должен был отдать от 4 до 5 тысяч долларов. В отношении задержанных составлены административные протоколы, устанавливается круг причастных к переправке лиц.

Примечательно, что река Тиса проходит через западные регионы Украины и в последнее время является популярным "маршрутом" для уклонистов, которые пытаются незаконно попасть на территорию Венгрии или Румынии.

Напомним, в пограничной службе Украины отчитались о ликвидации очередного канала незаконной переправки людей через границу на Закарпатье. Пограничники задержали организатора и его пособника, отвечавшего за "технические моменты" реализации схемы.

Ранее в Одесской области обнаружили дальнобойщика, который фурой переправлял украинцев за границу. Ловким "бизнесменом" оказался 45-летний житель Николаева. У мужчин призывного возраста, желавших нелегально попасть за границу, он просил авансом 100 долларов.