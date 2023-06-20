Пограничники получили от 'Стального фронта' оптику и авто на 5 млн грн

Пять мобильных групп реагирования и мониторинга Государственной пограничной службы Украины получили 5 пикапов, 15 тепловизоров и 5 современных приборов ночного видения для оперативного обнаружения и уничтожения врага.

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Технику общей стоимостью 5 миллионов гривен передала компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

С приборами ночного видения водители даже в ночное время могут перемещаться на пикапах, не включая освещение авто. А тепловизоры с распознаванием до 2-х км позволяют обнаружить врага для преждевременного реагирования.

"Мобильная группа – это группа из 4-5 человек в авто с определенным вооружением, в каждом автомобиле мобильной группы, будет прибор ночного видения для водителя и тепловизионная оптика для преждевременного обнаружения врага. Задания, выполняемые такими группами, могут быть разнообразными. – Объясняет полковник Государственной пограничной службы Александр Себало.- Мы благодарны, что все наши запросы о благотворительной помощи по мере возможности удовлетворяются. С каждым шагом "Стальной фронт Рината Ахметова" помогает нам приближать победу".

"Мы в очередной раз передаем партию автомобилей, мобильные прибор ночного видения и тепловизоры с большим разрешением. Это немецкие приборы, которые было очень трудно найти, поэтому мы рады, что мы их доставили и сегодня можем порадовать ребят, и им это передать", - комментирует Руководитель проектного офиса Генерального директора группы Метинвест Александр Водовиз.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова Метинвест направил на поддержку украинской армии уже более 3 млрд грн.

Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. Украинское войско уже получило 1200 дронов, что делает Группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию. Также компания передала 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и "скорых".

Для заправки техники предоставлено 1,2 млн литров горючего. В общей сложности на военную и гуманитарную помощь Ринат Ахметов направил более 5 млрд грн.