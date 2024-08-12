Пограничники поразили пушку МТ-12 'Рапира' и пункт управления БПЛА оккупантов под Бахмутом. Видео

Защитники Украины разбили некоторые российские позиции на фронте в Бахмутском районе Донетчины. Сбросами с дронов они отминусовали технику, пункт управления и самих оккупантов.

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Такую работу провели украинские пограничники из подразделения РУБпАК бригады "Помста". Видео опубликовано в Telegram-канале этого боевого подразделения ГПСУ им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

На кадрах зафиксированы результаты поражения в течение нескольких дней. Бойцы работали по врагу беспилотниками DJI Mavic 3 и тяжелым бомбером Vampire.

Сбросами с этих дронов пограничники уничтожили российский пункт управления БПЛА, пушку МТ-12 "Рапира" и военный грузовик.

Кроме этого, защитники поразили несколько вражеских позиций, ликвидировав двух оккупантов и ранив еще одного.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пограничники из бригады "Помста" показали ликвидацию нескольких групп российских штурмовиков. на Северском направлении. В результате пять оккупантов стали "грузом 300" и один "200-м".

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