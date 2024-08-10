Пограничники бригады 'Месть' проредили несколько групп российских штурмовиков: видео

Украинские защитники на поле боя продолжают ликвидировать живую силу противника и технику российских оккупационных войск. Так, недавно в сети пограничники показали, как проредили несколько групп российских штурмовиков на Северском направлении.

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В результате боевой работы 5 оккупантов были ранены и один ликвидирован. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

"Ударными дронами пограничники бригады "Месть" уничтожили несколько малых штурмовых групп пехоты врага, 5 ранены и 1 ликвидирован", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского устроили тотальный разбор штурмовой группы оккупантов под Волчанском Харьковской области. По врагу отработали артиллерия и ударные дроны.

Напомним, ранее бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав русских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

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