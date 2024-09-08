Пограничники приземлили два 'Шахеда' над Одесщиной: фото

Украинские пограничники во время налета российских дронов-камикадзе в воскресенье, 8 сентября, сбили два "Шахеда" в небе над Одесщиной. Всего ночью силами ПВО были сбиты 15 ударных дронов и одна ракета Х-59.

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"Шахеды" в Одесской области поразили мобильные огневые группы пограничников Измаильского отряда, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Также были обнародованы фото останков сбитых БПЛА.

"Два "Шахеда" ликвидировали над Одесщиной мобильные огневые группы пограничников Измаильского отряда", – говорится в сообщении.