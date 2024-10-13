Пограничники сбили вражеский дрон 'Ланцет': характеристики и фото

Украинские пограничники из бригады "Помста" недалеко от Константиновки Донецкой области сбили российский дрон-камикадзе "Ланцет". Поразить цель удалось из стрелкового оружия.

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Защитники Украины показали фото обломков "Ланцета". Фотография была опубликована в официальных Telegram-каналах Государственной пограничной службы и бригады "Помста".

По словам пограничников, беспилотный боражирующий боеприпас был сбит на Краматорском направлении.

Цель поразили военнослужащие пограничной комендатуры "Щит" из стрелкового оружия недалеко от Константиновки.

В результате вражеский "Ланцет" упал, рассыпавшись на части и не достигнув своей цели.

Что известно о БПЛА "Ланцет"

БПЛА Lancet – российский барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе), созданный компанией ZALA Aero (Ижевск, РФ). Скорость – до 300 км/ч, наибольшая дальность полета – 40-50 км, запас хода – до 40 минут (в зависимости от версии).

Максимальный вес – 12 кг. Может использоваться как для разведывательных, так и для ударных задач, в том числе для создания воздушных минных полей.

В боевом режиме Ланцет может нести осколочно-фугасные или кумулятивные боевые части.

Имеет оптико-электронную наводку, а также блок телевизионной наводки, позволяющий управлять боеприпасом на конечном этапе полета. Оснащен интеллектуальными, навигационными и коммуникационными модулями.

"Ланцет" особенный тем, что его модули наведения сменные и могут меняться под задачу.

БПЛА типа "Ланцет" содержат компоненты, производимые за пределами РФ, в частности модуль NVIDIA (США), обеспечивающий высокую скорость и энергоэффективность в вычислительном устройстве, системы на чипе и т.д.

Один из вариантов боевой части – взрывной кумулятивный заряд КЗ-6, закрепленный на монтажной пене. Взрыв заряда КЗ-6 в воздухе или под водой пробивает броню толщиной до 215 мм, железобетонную плиту толщиной до 550 мм и грунт до 800 мм вглубь.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценке экспертов, РФ ежедневно производит около 57 "Шахедов". В неделю выходит около 400 дронов-камикадзе. Украина со своей стороны также наращивает темпы производства БПЛА.