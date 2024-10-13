Россия наращивает темпы производства дронов: эксперт объяснил, сколько БПЛА выпускают ежедневно

Страна-террорист Россия ежедневно способна изготавливать десятки ударных дронов-камикадзе типа Shahed. В среднем россияне производят за сутки около 57 БПЛА.

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Таким образом темпы производства дронов в РФ могу достигать 400 единиц в неделю. Об этом в эфире телемарафона заявил эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.

По его словам, оккупанты способны производить ориентировочно 57 БПЛА в сутки. В неделю это получается около 400 дронов-камикадзе.

В то же время эксперт подчеркнул, что Украина также наращивает темпы производства дронов.

"Россия наращивает темпы производства беспилотников. Если говорить о возможном уничтожении около 400 беспилотников, которые находились в Ейске, то мы должны понимать, что речь идет о недельном запасе. На сегодняшний день по данным первой недели октября россияне выпустили около 400 беспилотников типа Shahed. Таким образом приблизительно 57 беспилотников они изготавливают в сутки", – рассказал эксперт.

Напомним, снимки, сделанные спутниками, подтверждают поражение российских военных складов в районе поселка Октябрський Ейского района Краснодарского края РФ. Заявляется, что там противник хранил дроны-камикадзе типа "Шахед".

Ранее сообщалост, что несмотря на многочисленные санкции страна-террорист Россия продолжает получать из-за границы электронные компоненты и оборудование. Одной из стран, помогающих РФ получать микросхемы и станки, является Индия. Индийский экспорт ограниченных товаров для России достигает 95 млн долларов в месяц.

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