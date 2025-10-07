Пограничники ударили по лодке с экипажем оккупантов, которая перемещалась по реке. Видео

На южном направлении украинские пограничники уничтожили лодку с российскими захватчиками с помощью FPV-дрона. Событие произошло 7 октября, и момент удара попал на видео, которое обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, подразделение аэроразведки обнаружило моторную лодку с экипажем оккупантов, которые двигались по руслу реки. После корректировки координат операторы нанесли точный удар с дрона. В результате лодка была уничтожена, а информация о потерях среди россиян уточняется, отметили в службе.

Момент удара зафиксировали беспилотники

На обнародованных кадрах видно, как FPV-дрон приближается к цели, после чего происходит точное попадание в моторную лодку. На видео также можно увидеть последствия удара – обломки лодки и разлет воды после взрыва. Пограничники подчеркнули, что такие операции проводятся регулярно для уничтожения живой силы противника и его техники.

В последнее время подразделения Госпогранслужбы активно применяют FPV-дроны на различных участках фронта. Такие атаки не только наносят противнику потери, но и заставляют его менять маршруты передвижения и логистику. Украинские военные отмечают, что работа беспилотников становится все более точной благодаря опыту операторов и новым техническим решениям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Покровском направлении украинские военные впервые уничтожили наземный роботизированный комплекс врага, предназначенный для боевого применения. Российский НРТК "Курьер", оснащенный автоматическим гранатометом АГС-17, был поражен с помощью FPV. Поражение произошло на прошлой неделе Силами беспилотных систем 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

